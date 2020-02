Riccardo Orsolini è una delle sorprese del campionato. L'esterno del Bologna convince a suon di gol: la Juve lo ha venduto ai felsinei, ma ha una sorta di recompra prefissata con il Bologna. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport l'accordo tra Juve e Bologna non è una vera e propria recompra, ma un accordo sulla parola tra le due società. In base a questa tacita intesa la Juve potrà riportare a Torino per 26 milioni Orsolini nel giugno del 2020, per 30 milioni nell'estate 2021.