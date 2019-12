Riccardo Orsolini sta stupendo tutti a Bologna. L'esterno, già nel giro della nazionale di Mancini, continua a segnare e sfornare assist. La Juve lo osserva da tempo e, nonostante la cessione ai felsinei, continua a pensare al giocatore, tanto è vero che per la prossima estate sta studiando un modo per riportarlo a Torino o quantomeno in orbita bianconera.