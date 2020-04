La Juventus potrebbe riportare in bianconero Riccardo Orsolini, giovane talento acquistato dall'Ascoli che però a Torino non ha mai stanziato. Infatti, il giocatore è finito al Bologna, ma la società juventina ha deciso di scommettere sul suo futuro, riservandosi una prelazione per riacquistarlo a cifre ragionevoli. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, Orsolini è esploso alla corte di Mihajlovic, conquistando anche un posto in Nazionale: per questo, la scelta della Juventus potrebbe essere stata lungimirante, con il prezzo fissato a 22 milioni per questa estate o 30 per la prossima.