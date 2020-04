La Juve potrebbe cambiare idea per il riscatto di Riccardo Orsolini, esterno in prestito al Bologna dove sta facendo vedere numeri straordinari, tanto da convincere i bianconeri a riscattarne il cartellino al termine della stagione. Come anticipato mesi fa qui su Ilbianconero.com la Juve ha un'opzione da 22 milioni per il riacquisto del calciatore al termine della stagione e di 30 al termine della prossima. Secondo Il Corriere dello Sport, tuttavia, la Juve potrebbe cambiare idea sull'attaccante e anche su Favilli. Anche per l'attaccante del Genoa c'è un accordo verbale per il riacquisto ma l'ariete è destinato a trasferirsi pure lui al Bologna.