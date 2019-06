Il destino dell’Italia all’Europeo Under 21 è legato al risultato del match contro il Belgio. Il cammino della Nazionale di Di Biagio si è complicato terribilmente e adesso la prossima partita assume un’importanza capitale: gli Azzurrini dovranno affrontarla con tutta probabilità senza Riccardo Orsolini, reduce da un infortunio alla spalla sinistra. Se fosse per lui, scenderebbe in campo sabato, ma come riporta Sky Sport lo staff dell’Italia non vuole rischiare. L’esterno d’attacco ex Juventus - recentemente riscattato dal Bologna - sarà valutato in queste ore: la speranza è quella di recuperarlo per l’eventuale semifinale.