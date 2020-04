La Juventus ha fatto un vero colpaccio ad inserire un gentlemen agreement nella cessione di Riccardo Orsolini al Bologna, che permette di riacquistarlo per 22 milioni nel 2020 o 30 nel 2021. Colpaccio? Sì, perché l’esterno rossoblù si sta confermando su alti livelli, arrivando a vestire la maglia della Nazionale. La società di Joey Saputo lo ha riscatto dai bianconeri per 15 milioni, spesi benissimo per un giocatore che sotto l’ala protettiva di Sinisa Mihajlovic ha dato il meglio di sé: 7 gol per lui quest’anno, a un solo gol da suo record personale in una stagione, e ad occhio croce può riuscire a batterlo, contando che mancano ancora 12 giornate alla chiusura del campionato (se e quando ripartirà). Prestazioni che gli sono valse la chiamata del ct Mancini nella sosta di novembre, con tanto di debutto con gol nella vittoria contro l’Armenia. Era in lizza per una presenza ad Euro 2020, dovrà dimostrare quanto fatto vedere per guadagnarsela l’anno prossimo. La Gazzetta dello Sport riporta come, nella storia del Bologna, non sia mai successo che all’Europeo presenziasse un giocatore rossoblù per tre edizioni consecutive: Diamanti nel 2012, Giaccherini nel 2016, Orsolini per chiudere un tris inedito.