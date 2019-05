di Andrea Menon

Riccardo Orsolini si è preso Bologna, ma non solo. Giovane, forte fisicamente e con tanta qualità nei piedi, ha inciso e non poco sulla salvezza del Bologna. Agli ordini del "sergente" Mihajlovic, si è riscoperto talento vero, riemerso dopo le difficoltà di ambientamento e gli infortuni. In barba a chi troppo presto l'aveva bollato come un altro giocatore destinato a rimanere ai margini del grande calcio italiano. Non da big, insomma. Ma la Juve ci ha puntato, da lontano, versando 11 milioni all'Ascoli e ora osserva con un ghigno sorridente.



LA VALUTAZIONE - Supervalutato, in un Bologna che da quasi spacciato ha raggiunto il decimo posto in classifica, che per le casse del club vuol dire 6.5 milioni di euro circa. In doppia cifra per gol, con 6 assist da aggiungere al bottino stagionale, ha svoltato da marzo in poi, cambiando il futuro. LE PAROLE - "Sono contento della stagione in crescendo - ha detto ieri sera dopo la vittoria contro il Napoli -. Per il futuro se ne stanno occupando gli addetti ai lavori, non ci ho ancora pensato, ma prenderò le dovute decisioni a momento debito. A Bologna sto benissimo ed ho trovato una seconda famiglia, ho sempre espresso la volontà di rimanere. Mi piace la città e il progetto, credo sia il posto giusto per crescere. Spero che il mister possa restare perchè ha dato un'impronta importante alla squadra".



DUE STRADE - Ora, i percorsi sono due. Un ritorno alla Juve in estate, per essere valutato dal futuro allenatore e magari inserito come giovane di prospettiva in una rosa che punta a vincere tutto. Oppure, la permanenza a Bologna almeno per un anno, con quel riscatto che sfiora i 15 milioni di euro (agevolato proprio dai 10 milioni), prima del possibile controriscatto da parte della Juve (22.5 milioni). Rebus da risolvere quando tutte le parti saranno presenti, quando Juve e Bologna avranno ufficializzato anche gli allenatori sulla propria panchina per il 2019/20. Un fatto da risolvere che ha come monito una sola frase, pronunciata dall'agente di Orsolini: "Non saremo merce di scambio". La Juve ora sa, o meglio ha riscoperto, il valore del numero 7... Uno alla Chiesa, per intenderci.