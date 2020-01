Your browser does not support iframes.

Magico, semplicemente magico. Il gol di Orsolini è della stessa caratura di quello realizzato da Paulo Dybala contro l'Atletico Madrid in Champions League, una rete bellissima e fuori dagli schemi, degna di chi ha un mancino delicato come il loro. Un gol da vero talento, qual è, che non si scopre certo oggi. Cinque le reti in questo campionato e cinque gli assist, che si aggiungono ai superlativi ultimi sei mesi della scorsa stagione, sempre a Bologna. Con Mihajlovic Orsolini è esploso e la Juve lo osserva con attenzione, per capire se richiamarlo in bianconero. Il Bologna l'ha riscattato per 15 milioni circa, ma i bianconeri non l'hanno lasciato nel dimenticatoio, anzi... E i tifosi ora ci sperano! Ecco i loro commenti nella nostra gallery.