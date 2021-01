Minuto 40 di Juventus-Bologna. Orsolini cade in area di rigore bianconera, urlando dopo un contatto con Chiellini e Danilo. L’arbitro lascia correre, giudicando l’episodio non sufficiente per assegnare un calcio di rigore. Ad un primo replay sembra non esserci nulla, sensazione confermata dal silent check che ha dato ragione all’arbitro Sacchi. Proprio in questo lasso di tempo, Dazn ha raccontato le parole di due protagonisti di giornata, quelle di Chiellini e Mihajlovic. Il capitano bianconero ha esclamato: “Dai che è come quello di Cuadrado”, mentre il tecnico rossoblù ai suoi uomini: “Gioca, gioca che non è rigore”.