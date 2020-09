Alla vigilia del posticipo della 2a giornata di Serie A contro il Parma, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato oggi in conferenza stampa delle condizioni della squadra e non solo: “A Milano abbiamo fatto la nostra partita, certo potevamo essere più coraggiosi ma la prestazione è stata soddisfacente. Noi cerchiamo sempre di fare la partita, poi chiaramente dipende anche dall’avversario che affrontiamo. L’importante è mantenere lo stesso tipo di mentalità: giocare per vincere. Orsolini? ​Sta lavorando bene ma è un po’ indietro da punto di vista fisico. Domani giocherà Skov Olsen".