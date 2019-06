Dopo il comunicato ufficiale da parte del Bologna, arrivato nella serata di ieri, è la Juventus a confermare la cessione a titolo definitivo di Riccardo Orsolini. Ecco l'annuncio, apparso sul sito del club bianconero:



"ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL CALCIATORE RICCARDO ORSOLINI



Torino, 20 giugno 2019 – Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni pagabile in tre esercizi.



Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 10,5 milioni".