Thiago Motta, le parole di Orsolini

Riccardo Orsolini ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Thiago Motta e della scelta del tecnico di lasciare il Bologna: "Quel che è certo è che non sarà più il nostro allenatore, ci dispiace perché pensavamo che potesse dare continuità al percorso che aveva iniziato".LA SCELTA DI THIAGO - "E' una scelta comprensibile e sono sicuro che ovunque andrà farà bene. Per il nuovo allenatore chiedete a Fenucci e alla società, ho piena fiducia in loro"."Sono contentissimo de traguardo della Champions raggiunto coi miei compagni, abbiamo trascinato un intero popolo ed è stata una cavalcata meravigliosa. Siamo stati bravi a rimanere nella zona calda quando tutti pensavano che potessimo crollare. La bravura è quella di essere stati costanti per l’arco di tutta la stagione, con poche battute d’arresto".