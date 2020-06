Nando Orsi, ex portiere tra le altre di Lazio e Inter, parla a Radio Radio della ripresa della Serie A: "Tre mesi senza calcio e potrebbero essercene altri tre. Iniziare un campionato con il rischio che dopo altri 5 minuti finisca non ha senso. Come non ha senso che è possibile che non ci sia un verdetto. Che modo è? Non è questo quello per cui io mi battevo. Si doveva iniziare quando c’era almeno il 90% delle possibilità di terminare il campionato, non il 5%. Mi sembra un contentino per iniziare e l’unico modo per non finire. Ne abbiamo parlato per mesi e mi sembra che questa sia la soluzione peggiore”.