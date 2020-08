L'ex portiere Nando Orsi, oggi commentatore televisivo, è intervenuto stamattina a Radio Radio dando la sua opinione sulla situazione dei centravanti di Juventus e Roma. In particolare, ha fatto un confronto tra Edin Dzeko e Gonzalo Higuain, al centro di numerose voci di mercato: "Non so se Dzeko sia meglio di Higuain - ha affermato Orsi -. L’argentino ha giocato in un ambiente ostile, con la Roma potrebbe rinascere". Negli affari tra Juventus e Roma è indirettamente coinvolto Arkadiusz Milik, che starebbe rifiutando il passaggio in giallorosso perché vorrebbe la Juve.