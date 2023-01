Nandoha parlato a Radio Marte diQueste le sue parole:"C’è grande attesa per Napoli-Juventus anche a Torino. Un pareggio lascerebbe la situazione immutata. La vittoria, per la Juve significherebbe poter cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Se vincesse il Napoli, inoltre, metterebbe fuori causa la Juve. Una squadra che vince 8 partite senza subire gol, non gioca male a calcio. Ha un modo di giocare molto utilitaristico. Quindi mi aspetto una partita non bella".