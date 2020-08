Nando Orsi, ex portiere tra le altre della Lazio, parla a Radio Radio del possibile colpo in attacco della Juve, vicina a Edin Dzeko, punta della Roma: "Napoli e Roma vogliono liberarsi di Milik, Under e Riccardi e così hanno alzato i prezzi. Milik è un bel giocatore, al posto di Dzeko per me la Roma ci guadagna economicamente e in termini di età. La Roma, per me, fa bene a fare questo affare. Il polacco è uno di movimento come Dzeko”.