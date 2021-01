2









Massimiliano Irrati, uno dei più affidabili Var d'Italia. Daniele Orsato, forse il migliore arbitro italiano. Un'accoppiata perfetta per una partita di cartello come Milan-Juventus. Ma a stupire nella designazione di Nicola Rizzoli è l'assegnazione esatta dei ruoli: mercoledì sera a San Siro Orsato sarà infatti in sala Var, mentre a dirigere la gara sul terreno di gioco ci sarà Irrati.



L'ultimo match dei bianconeri diretto come arbitro centrale da Irrati è stato, il 23 luglio scorso, la sconfitta per 2-1 sul campo dell'Udinese (curiosamente, la stessa avversaria che ieri la Juve ha battuto 4-1). Mentre per un big match dobbiamo risalire al 7 dicembre 2018, quando la Juventus all'Allianz Stadium sconfisse l'Inter 1-0 grazie alla capocciata vincente di Mandzukic. L'unico precedente in una sfida tra Juve e Milan risale invece al 25 gennaio 2017: quarti di finale di Coppa Italia, a Torino. La squadra di Allegri si porta in doppio vantaggio nel primo tempo, a inizio ripresa Bacca accorcia le distanze ma un minuto dopo Irrati espelle Manuel Locatelli per doppia ammonizione, dopo un'entrataccia su Cuadrado. Ogni tentativo di rimonta milanista si strozza sul sacrosanto cartellino rosso comminato dal direttore di gara agli indirizzi di quel Locatelli che, oggi al Sassuolo, piace molto a Paratici.



Nel complesso, tra campionato e coppa, Irrati ha diretto la Juventus 13 volte: 10 vittorie Juve, 2 pareggi e una sola sconfitta, quella di Udine nell'ultimo precedente.