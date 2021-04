Dopo Abisso sarà il turno di Orsato? È quello che spiega Tuttosport, che racconta come, dopo la riabilitazione del primo ad arbitrare l’Inter (dirigerà la sfida contro il Verona, non accedeva dal 24 febbraio 2019 dopo l’errore nel 3-3 contro la Fiorentina), potrebbe essere la volta del direttore dell’ultima finale di Champions League. Orsato non arbitra i nerazzurri da tre anni, dall’episodio Pjanic-Rafinha accaduto nel derby d’Italia contro la Juve. Dopo l’ok per Abisso, può toccare ad Orsato, magari – si legge – a scudetto già conquistato da parte dell’Inter, in modo tale da non suscitare polemiche in ottica Europei.