Fra poco più di un'ora andrà in onda su Italia 1 la trasmissione "Le Iene": tra i temi caldi del programma di Mediaset c'è la famigerata mancata espulsione di Miralem Pjanic in Inter-Juventus del 28 aprile 2018, quella che secondo l'allora allenatore del Napoli Maurizio Sarri fece perdere lo scudetto alla sua squadra in hotel... Ricorderete la polemica lanciata successivamente dall'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro, che disse di aver ricevuto delle registrazioni Var prive dell'audio dell'episodio incriminato.

Ecco, "Le Iene" torna proprio su quella polemica, andando a sentire i diretti interessati, da Pecoraro al designatore Rizzoli, passando pure per l'ex arbitro Gavillucci.