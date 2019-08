Your browser does not support iframes.

La partita non è ancora cominciata, le polemiche sì. E in abbondanza. Fa discutere, principalmente sui social, la designazione arbitrale che vedrà Daniele Orsato come arbitro del primo big match stagionale: Juve-Napoli, con fischio d'inizio alle 20.45 di sabato sera.



I tifosi azzurri sono insorti dopo la scelta, comunicata dall'Aia poco fa, ricordando l'episodio di due stagioni fa, quando l'arbitro di Schio non estrasse un secondo giallo per Miralem Pjanic nella gara tra Inter e Juve a San Siro. Polemiche su polemiche, con i tifosi del Napoli sostenuti anche dai nerazzurri... Si parla già di campionato rubato, di calcio italiano e di vergogna.



