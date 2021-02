Primo arbitro a intervenire in diretta tv, Daniele Orsato ammette l'errore su Pjanic in quell'Inter-Juventus nel quale ha graziato il bosniaco: "Sicuramente non serve andare a rivederlo ancora. È stato un errore, l'ho valutata male e il var non poteva intervenire - ha detto a 90° Minuto - La vicinanza dell'azione mi ha portato a non vedere quello che poi la tv mi ha mostrato. Per me è stato un contrasto in volo e fisico e l'ho valutata sicuramente male. Il Var non toglie tutti gli errori che noi facciamo in campo. È un errore, ed è normale".