Mettiamola così: di sicuro, c'è chesbaglia a fischiare immediatamente il rigore per la Roma al fallo disu. Ma il colpo di mano dell'armeno in qualche modo si fa cuscino per il tonfo: l'attutisce in ogni maniera. E comunque dà meno potere alle polemiche, in tutto e per tutto.In ogni caso, il fischietto di Schio viene pesantemente giudicato da tutti i quotidiani sportivi in edicola. Il Corriere dello Sport è il più duro: "Orsato: voto 4. Un errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni. Un errore che non può (non deve) appartenere a chi viene ritenuto il miglior arbitro italiano. Orsato prende una cantonata gigantesca, gli sarebbe bastato aspettare un attimo, meno di un secondo", scrive il giornale.