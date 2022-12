. L'ha vinto lui il, assegnato anche in base alle "prestazioni" degli Europei. Ma come, proprio quell'Orsato? Eh sì, proprio lui. Ma quell'Orsato che in Italia non può dirigere partite dell'? Esatto, sempre lui. Un paradosso, verrebbe da dire. Perché le alternative sono due: o il fischietto di Schio è un incapace, e quindi continua ad essere protagonista in big match (oltre che a vincere riconoscimenti) per errore, oppure il motivo per cui gli viene "impedito" di arbitrare i nerazzurri di Milano non ha nessun senso.Eppure, c'è un dettaglio da non sottovalutare. Sì, perché tra le pieghe del discorso che cerca di spiegare le ragioni delc'è... la, o meglio quel(quasi cinque anni fa!) che per Orsato ha rappresentato una sorta di spartiacque: da quella sera in poi, da direttore di gara rispettabile è diventato per l'opinione pubblica il peggiore dei farabutti, e il tutto per un mancato giallo estratto all'indirizzo del bianconero Miralem. Tutto molto bello. D'altronde, come direbbe qualcuno, quando c'è la Juve di mezzo ci si può aspettare di tutto. Sì, anche che il miglior arbitro del Mondiale venga considerato dall'Inter (e non solo, in Italia) come il proprio peggior nemico...