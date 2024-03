Da Napoli, Paolo Del Genio torna a parlare dell'arbitro: "Orsato? Io ribadisco un concetto detto 1500 volte: Orsato a Napoli non doveva più venire dopo i fattacci di 6 anni fa. Il Napoli doveva avere la forza di dire di non volere più quest’arbitro e invece continua a venire. Non è stato Orsato la causa del pareggio, ma Orsato è insopportabile per come arbitra le gare del Napoli con quel ricordo che ci viene in mente per quello che ci ha tolto qualche anno fa. Il Napoli non ha mai speso una parola sull’argomento. Orsato non lo vorremmo vedere più se fosse possibile”