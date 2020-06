Torna il calcio, tornano gli episodi, torna la moviola, tornano le polemiche. Anche se in questo caso, sui vari casi, sembra esserci poco o nulla da discutere. Eppure... Ecco alcuni passaggi dalle moviole dei giornali di oggi su Juve-Milan:



VOTO: 5 - In particolare, è il Corriere dello Sport a criticarne duramente l'operato, rifilandogli un 5. Così: "Sarà stato anche più difficile per gli arbitri riprendere, ma Daniele Orsato di ieri sera non è nemmeno lontano parente di quello visto fra dicembre e gennaio scorso. Molto “fermo”, arrugginito, spesso in mezzo all’azione, in difficoltà. Se a questo aggiungete che ha perso: un rigore (dato col VAR), un cartellino rosso (ha avuto bisogno del suggerimento del quarto Massa), un giallo chiaro (Bonaventura) in appena 19’, non è proprio il miglior biglietto da visita per chi viene considerato in “numero uno” in Italia. A proposito di suggerimenti: sarà che la chat creata per copiare e confrontare i test a Coverciano (pizzicato e redarguito da Rizzoli come uno scolaretto qualsiasi) fosse un indizio? Fischia il primo fallo a 3’56” e quando Romagnoli protesta, lo ferma ben oltre il metro e mezzo di distanza, facendo capire a tutti la regola da seguire. Ripresa più tranquilla, per sua fortuna.... Non sufficiente".



RIGORE E VAR - E prosegue: "Ha fatto bene Aureliano (voto 7: il ruolo di VAR PRO sembra tagliato su di lui) a richiamare Orsato all’OFR (la revisione sul campo) per il tocco con il gomito destro di Conti su un pallone rimpallato da Ronaldo: il movimento è molto sospetto, è verso il pallone, al monitor le immagini sono chiare, poco da discutere".



FUORIGIOCO KJAER - "Manca - chiosa il Corsport - anche un giallo a Bonaventura: l’intervento su Bentancur è molto duro, magari non te la senti (ma non sei Orsato?) perché hai appena espulso Rebic, ma il rossonero andava quantomeno redarguito alla... Orsato-style. Invece nulla.... Nessun intervento, invece, sulla spintarella di Bonucci ai danni di Kjaer in area della Juve: il danese parte in leggero offside".



