E' difficile da comprendere, ma non immaginare, la rabbia dei tifosi napoletani davanti all'ultima designazione che li coinvolge: per il match scudetto contro il Milan, aspettando l'Inter, ci sono Orsato e Valeri. La coppia che nel 2018 fu designata a San Siro per Inter-Juventus, poi rivelatasi determinante per il titolo finale dei bianconeri.



Ovviamente, il pregiudizio galoppa. E la colpa diventa incredibilmente della Juventus: "Io non sono affatto scaramantico né sullo scudetto né su altro. Ma come si fa ad esserlo quando sei primo in classifica? Orsato è il miglior arbitro italiano, quando applica il regolamento. Vediamo domenica come si comporterà”, le parole di Auriemma a TeleClub. Che poi aggiunge: "Credo che il designatore Rocchi, da toscano qual è, abbia fatto una provocazione: ‘Vi mando i due che avete contestato nel 2018’ così come Mariani, di cui ho chiesto la sospensione, il quale non espulse Szczęsny in Atalanta-Juventus ed invece mandò fuori Meret per un fallo inesistente su Ronaldo e che ci ritroviamo nella designazione con il Milan”. Leggi i commenti dei tifosi nella gallery dedicata.