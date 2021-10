JMourinho, testuale :

“Il 4^ uomo mi ha detto che sul rigore non c’è il vantaggio”

A casa. Questa gente deve andare a casa: si può sbagliare, ma non si può non conoscere il regolamento (regola 12) pic.twitter.com/ui7ziqr0Gu — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 17, 2021

Maurizioal veleno contro l'arbitro. Il giornalista, tramite il suo profilo Twitter, ha lanciato un'accusa al direttore di gara diin merito all'episodio che ha poi portato all'assegnazione del rigore a favore dei giallorossi. Queste le sue parole: "JMourinho, testuale: "Il 4° uomo mi ha detto che sul rigore non c'è il vantaggio". A casa. Questa gente deve andare a casa: si può sbagliare, ma non si può non conoscere il regolamento (regola 12)".