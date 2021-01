L'ex allenatore Corrado Orrico ieri sera ha parlato a Sky Sport di Federico Chiesa, uno dei giocatori bianconeri più in evidenza: "Sembra uno di quei figli di papà, ma pieni di professionalità. Di quelli che al di fuori appaiono eleganti e distaccati, ma che quando vestono i panni della professione sputano sangue e danno l'anima. È un giocatore di straordinaria vigoria. Alla Juventus gli hanno insegnato che i 20 metri che faceva all'indietro servivano a poco, mentre servivano 20 metri in più in avanti."