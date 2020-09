Corrado Orrico parla a Radio Sportiva dopo il pari della Juve sul campo della Roma e la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: £Juve e Inter sono sullo stesso piano. Il covid ha stravolto i ritmi di preparazione e le squadre si sono ritrovate con il campionato in faccia. Nainggolan e Perisic? Non capisco perché l'anno scorso sono stati trattati in malo modo e adesso li vedo in campo, dato che entrambi andranno via. Eriksen? Va messo un po' da parte perché Sensi lo vedo molto meglio. Pirlo? Non essendoci state le amichevoli, ha detto che sta sperimentando in Campionato. 5 cambi? Se in panchina alcune squadre non hanno giocatori migliori di quelli in campo, tanto vale che restino con gli stessi 11. I cambi sono un test per l'allenatore perché le sostituzioni hanno sempre un seguito".