Un rapporto complicato, quello tra Antonio Conte e Beppe Marotta. E non da adesso. Già ai tempi della Juve i due non si erano risparmiati frecciatine (partite soprattutto dal tecnico). L'ex tecnico interista Corrado Orrico ne ha parlato a Radio Sportiva: "Le parole di Marotta sono state una lezione di stile per Conte, che aveva fatto una sceneggiata. Ha espresso fiducia nel futuro, dando i meriti all’allenatore, da lord inglese. Se avesse risposto come Conte avrebbe buttato benzina sul fuoco. I chiarimenti ci sono sicuramente stati dato che Conte con un comunicato poi ha confermato la sua stabilità in panchina. Conte invece è un agonista in tutto, quando vede la Juventus gli brucia perché non è lui a guidarla. L’Inter? Ha nel suo dna una stravaganza che è affascinante. Conta molto lo stile e l’estetica, valori che nel calcio contano poco. Sanchez? E’ un calciatore vero, non da riferimenti perché arretra 20 metri ed è in grado di impostare".