L'ex tecnico Corrado Orrico parla a Sky Sport del caso Icardi che si è arricchito di un altro capitolo con l'attaccante argentino che ha fatto causa al club nerazzurro: "Icardi aspetta di andare via a zero in questo anno e mezzo - dichiara Orrico a Sky - Riscuote in questo tempo, ormai si è creata un'immagine di sfida che il giovanotto, anche per gli appoggi che ha in famiglia, vuole vincere. E' una sfida e lui la vuole vincere".