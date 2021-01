L'ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della partita di domenica sera tra Juventus e Inter e per dire la sua sul rapporto Conte-Pirlo: "Le due squadre non hanno caratteristiche difensive e ad entrambe servono i tre punti. Credo che assisteremo ad una grande partita. Eriksen è stato un acquisto sbagliato, con Conte chi non corre non gioca. Alla Juve ha sopportato Pirlo con molte difficoltà e lo ha fatto per la sua genialità. Altrimenti lo avrebbe tolto volentieri perché predilige calciatori di corsa".