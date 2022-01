Secondo il Liverpool Chronicles, i Reds non cederanno Origi a prezzo di saldo, ma solo in caso di offerta ritenuta congrua. Così aveva commentato Massimo Mauro l'ipotesi che Origi potesse arrivare alla Juventus: "Un altro nome che m’intriga è Origi. Dare consigli dal divano è facile, dalle parole di Arrivabene mi è parso abbastanza chiaro che la Juventus non ha soldi da spendere in questa sessione di mercato, quindi dovrà fare di necessità virtù".