Mentre Paulo Dybala vive un momento di forti incertezze professionali, la sua compagna Oriana Sabatini ha lanciato il suo nuovo singolo (qua sotto potete vedere il lancio su Instagram) e sta rilasciando una serie di interviste in patria, nelle quali parla della propria attività ma anche della propria vita, incluso il rapporto con l'attaccante della Juventus.

Queste le sue parole rilasciate a Gente: "Il 2020, che ci si è presentato con una sfida psicologica molto importante, mi ha fatto crescere come persona. Mi ha aiutato a sistemare aspetti che forse stavo trascurando e ha riaffermato il percorso che ho iniziato a percorrere. Per quelli di noi che sono molto ansiosi o che analizzano tutto troppo, l’isolamento era un’idea terrificante. Scegliermi di nuovo, amarmi, è stato un grande esercizio di questi tempi. Mi piacerebbe sposarmi e Paulo lo sa. Ma ho imparato che tutto avviene senza pressioni o pretese. Può sembrare antiquato, ma attribuisco un grande valore al matrimonio. È un altro esempio della riconferma che il tuo partner vuole fare tutto con te. Per sostenere quell’amore anche con gli altri. E unire formalmente due famiglie. Immagino quel matrimonio molto simile a quella che è stata la mia festa per i 15 anni. Formare una famiglia è uno degli elementi della lista dei miei obiettivi da raggiungere".