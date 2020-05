Insieme hanno contratto il virus e insieme ne sono usciti. Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno ritrovato il sorriso, dopo oltre un mese e mezzo non sono risultati negativi al coronavirus: "Finalmente!" ha scritto l'attaccante della Juventus su Instagram. Gioia infinita e periodo d'isolamento finito. La coppia - sempre rispettando le norme di sicurezza - è libera di uscire di casa dove erano rinchiusi dal 21 marzo scorso. Test su test, voci che si rincorrevano e anche un po' di preoccupazione. Ora è tutto finito, per Oriana e Dybala è arrivato il momento del relax.



Sfoglia la gallery per vedere le foto migliori della compagna di Dybala