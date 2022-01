1









Lo scatto è di Nicolas Gerardin, fotografo parigino. E di parigino, nello scatto apparso sull'account Instagram di Oriana Sabatini, sembra esserci un'altra eco. Immortalata insieme al suo Paulo Dybala, infatti, rimanda a un altro scatto che ha fatto il giro dei social, quello di Wanda Nara e Mauro Icardi, in una posa assai simile. Tutti e quattro argentini, chissà se presto abiteranno tutti nella stessa città: Icardi piace alla Juventus, che è ancora a caccia di un attaccante. L'operazione col Psg non è semplice, ma non è tramontata. C'è tempo fino a fine gennaio.