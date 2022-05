Intervistata nel programma Los Angeles de la Manana, Oriana Sabatini non ha avuto mezze misure nel raccontare dettagli piccanti della sua lontananza da Paulo Dybala.



Oriana ha sottolineato che la distanza non è un problema per lei: “Sono stata due mesi senza sesso, non mi succede niente. Sto abbastanza bene. Puoi fare altre cose nel frattempo. Come masturbarti, scusate la parola. Dybala è un puledro. Quello che devo fare è fidarmi che non risponderà alle ragazze che gli scrivono o aprirà quella porta. Mi fido molto del mio partner; se no, non sarei con lui".