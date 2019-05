Your browser does not support iframes.

Oriana Sabatini, la bellissima fidanzata di Paulo Dybala continua a dare spettacolo. Non soltanto ai tantissimi eventi in cui si è sempre presentata al fianco del numero 10 della Juventus, non ultima la festa scudetto dei bianconeri. Ormai, Antonella Cavalieri è soltanto un ricordo, per l'argentino come per tutti i tifosi della Vecchia Signora che seguono da vicino le vicende di Dybala. Oriana ha deciso, però, di far sognare anche i propri seguaci su Instagram con diverse foto da urlo, che hanno fatto impazzire gli oltre 3.7 milioni di follower raccolti fin qui dalla meravigliosa Oriana.



Scopritela nei suoi scatti hot nella nostra gallery dedicata.