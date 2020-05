In casa Dybala si respira un’aria di festa. Pochi giorni fa Paulo è finalmente guarito dal coronavirus, ed è tornato a sorridere. Chi invece sta bene da un po’ è Oriana Sabatini, la bella compagna della Joya. Che, con l’avvicinarsi dell’estate, vuole farsi trovare pronta.



Abbronzatissima, la cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae in giardino, nella casa che condivide con Paulo, a Torino. Un’immagine che cattura tutto il fisico mozzafiato della Sabatini, con il bikini rosa strettissimo, che a stento riesce a contenere le forme dell’argentina. Poi, nello stesso post, un video in cui balla in modo sensuale, sempre in costume, con il nuovo arrivo di casa Dybala, la piccola Kaia.



Guarda nella gallery de ilbianconero.com tutte le foto hot di Oriana Sabatini!