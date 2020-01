Your browser does not support iframes.

Capodanno in Argentina senza il suo Paulo per Oriana Sabatini, la compagna di Dybala che per non sentire la mancanza dell'attaccante bianconero ha azzerato la lontananza con una videochiamata con tanto di dita al mento gesto diventato ormai la nuova esultanza de La Joya dedicata ad Oriana. Lei in Argentina, lui a Torino insieme a Cuadrado e Bentancur. Lontani ma vicini. Come in altre mille occasioni che la Sabatini conserva su Instagram.



Sfoglia la gallery per vedere le migliori foto di Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala