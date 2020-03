Orianae Paulohanno voluto lanciare il loro messaggio, in questa situazione di emergenza coronavirus, che sta diventando sempre più globale. Così, durante una diretta Instagram dal profilo de La Joya, anche la compagna Oriana è voluta intervenire, ammonendo chi ancora, in Argentina, non ha compreso la portata del virus. "Non è una vacanza" dice Oriana, riprendendo anche le parole di Dybala . I due sono insieme, ovviamente, durante questa quarantena e, in questi giorni, hanno fatto vedere a tutti i followers come passano il tempo, tra esercizi fisici, palleggi in giardino e cucina."​In Argentina ci sono molte persone che amiamo e vorremmo non ascoltare notizie di gente che va in vacanza, va nel centro. Non vorrei sentire queste cose, abbiate coscienza, questo non è bello né divertente per nessuno. L’unico che possiamo fare era stare a casa, è una realtà orribile, dobbiamo fare quello che ci dicono. Avere tanta gente contagiata allo stesso tempo gli ospedali non hanno più strumenti per trattare le persone, per questo ne muoiono tante, si contagia tanta gente allo stesso tempo, per questo ci dobbiamo regolare".