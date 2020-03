La compagna di Paulo Dybala Oriana Sabatini ha raccontato i retroscena degli ultimi giorni vissuti dopo aver saputo della positività della coppia al coronavirus: "Non mi sono mai fatta prendere dal panico perché quando sono risultata positiva ho pensato che i giovani non fossero molto colpiti. Diventi consapevole delle cose quando il tuo corpo le prova. Ho ancora la sensazione che mi manchi il respiro. Avevo pensato di tornare a casa perché qui le cose peggioreranno. È un rischio prendere un aereo, prima che i confini vengano chiusi. Avevamo pensato di andare a Dubai, dove non c’è pericolo ma poi l’abbiamo escluso. La cosa più prudente da fare in questo momento è stare a casa e aspettare che tutto finisca".