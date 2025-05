Oriali: 'Conte alla Juventus? Non so cosa farà ma gli abbiamo detto questo'

Getty Images



Futuro di Conte? Parla Oriali

Lo storico vice di Antonio, Lele Oriali, ha parlato ai microfoni del TG2 durante la celebrazione dello Scudetto con il Napoli. Un passaggio particolare è su quello che farà il tecnico salentino accostato alla Juventus per la prossima stagione. Queste le parole di"Questo Scudetto una delle esperienze più belle della mia vita. Spero ci sia ancora la possibilità di regalare altre soddisfazioni. Juve? Non so cosa farà il mister, mi auguro si possa continuare qui. Glielo abbiamo detto a Conte? Sempre, tutti i giorni".

Antonio Conte può arrivare alla Juventus?



Conte dovrà ancora fare l'incontro con il Papa domattina, in seguito è previsto l'incontro con Aurelio De Laurentiis per concordare il futuro del tecnico salentino. Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport la volontà della Juventus è chiara ed è quella di riportare a Torino Antonio Conte. Il piano è quello di offrirgli un progetto (e un contratto) triennale. Tutto ancora aperto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui