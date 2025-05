La Verità - 'Questa volta non posso andare dove va lui': la frase di Oriali che apre scenari sul futuro di Conte

AFP via Getty Images

La frase di Oriali su Conte

. È la frase che il quotidiano La Verità attribuisce a, storico collaboratore diin Nazionale, all'Inter e ora al Napoli, che l'avrebbe detta ad alcuni amici di Milano e di Coverciano.Il giornale definisce Oriali il team manager di fiducia per eccellenza del tecnico salentino, una figura imprescindibile per lui, che fatica a immaginare nuove avventure in Italia senza di lui al seguito. Con una sola eccezione: un ritorno alla Juventus , ipotesi che fa sognare i tifosi bianconeri e preoccupa quelli napoletani. La storica rivalità tra la Vecchia Signora e l', club in cui Oriali ha avuto un lungo passato prima da calciatore e poi da dirigente, rende però inimmaginabile la sua presenza a Torino al fianco di Conte. Allo stesso modo, per i sostenitori juventini Oriali rappresenta da oltre quarant'anni un'icona nerazzurra, difficilmente accettabile dalle parti della panchina.

Conte può andare alla Juventus?

Cosa succede a Napoli

Un'eventuale separazione della storica coppia potrebbe quindi essere il segnale decisivo che Conte ha puntato lo sguardo verso la Continassa, dove al momento Igor Tudor è tutt'altro che certo di poter restare alla guida della squadra anche nella prossima stagione, dopo il Mondiale per Club. Anche Milanello, in teoria, resta un'opzione possibile per il tecnico, ma non per Oriali, che per motivi analoghi di rivalità storica non potrebbe essere accolto nemmeno in rossonero.Tutto, dunque, ruota attorno a una (presunta) frase pronunciata da Oriali e alle decisioni imminenti di Conte. Prima, però, c'è da chiudere il capitolo: la squadra partenopea è attualmente in vantaggio di un punto sull'Inter, a due giornate dalla fine del campionato. Solo dopo si faranno valutazioni sul futuro. Nel frattempo, la Juventus è ancora in corsa per un posto in Champions League: con due vittorie contro Udinese e Venezia sarebbe matematicamente qualificata. Il Milan, invece, si prepara ad affrontare il Bologna nella finale di Coppa Italia. Quale strada prenderà Conte? E che ne sarà del Napoli? Sempre secondo La Verità, in caso di addio di Conte, il primo nome sulla lista di Aurelio De Laurentiis sarebbe quello di