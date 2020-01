Gabriele Oriali, team manager dell'Inter, ha parlato a margine dei funerali di Pietro Anastasi, ex attaccante della Juve scomparso recentemente: "Anastasi? Un simbolo e un grande amico, col quale ho avuto il piacere di giocare insieme e che ho avuto modo di frequentare quando eravamo più giovani. Era un simbolo per tutti, rappresentava tanti valori. Pietro era anche un grande uomo. Se l'ho sentito? Nell'ultimo periodo no, ma ero informato dei suoi problemi. Ho sperato fino in fondo ma non c'è stato nulla da fare. L'esperienza più bella? La tournée in Cina, ricordo indelebile. Voglio ricordarlo così, sorridente".