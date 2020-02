Le polemiche che si sono abbattute su Juventus Fiorentina hanno catalizzato gran parte delle attenzioni mediatiche nella giornata di ieri e, in misura minore, anche in quella di oggi.. Non passano, invece, inosservati alcuni atteggiamenti in casa Inter che, nel contesto polemico di queste ore, rischiano di accendere nuovamente il dibattito. Su tutti, i protagonisti sono Antonio Conte e Gabriele Oriali, che dopo i fuochi d'artificio visti a Lecce la scorsa settimana, hanno nuovamente dato il meglio di loro anche contro l'Udinese., che ha interrotto tra l'altro un'occasione pericolosa dell'Udinese. L'arbitro ferma il gioco, si avvicina alla panchina e si trova frapposto tra Oriali e Conte che proprio non gliele mandano a dire. In tanti hanno reclamato su Twitter, giudicando inopportuna la sfuriata dei due tecnici, specialmente se paragonato a quanto successo nel caso della Juventus., che ha fatto passare quasi come normali gli atteggiamenti dei nerazzurri. In tanti, ancora sul web, hanno "assalito" il profilo di Sandro Piccinini, giornalista, per ricordargli di usare lo stesso peso quando parla di comportamenti irrispettosi.