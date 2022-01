"Sono davvero contento e orgoglioso di far parte di questa società. Darò tutto per ottenere tutti i nostri traguardi. La Juventus rappresenta l’orgoglio, la tradizione, la famiglia. Vorrei dire una cosa immortale: è sempre lì fino all’ultimo, non molla mai. Queste sono le cose che mi sono venute in mente ora". Queste, le prime parole di Dusan Vlahovic in maglia Juventus. Scorri in basso per leggere le dichiarazioni integrali.