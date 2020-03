Del resto, squadra che vince proprio non può cambiare. E lo sa bene Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio femminile. Nella prima partita dell'Algarve Cup contro il Portogallo, nella formazione iniziale delle azzurre ci saranno ben nove giocatrici della Juventus Women di Rita Guarino. Un bell'attestato di stima per le ragazze bianconere: in campo, ecco Giuliani, Salvai, Gama e Boattin (portiere e difensori); in mezzo Galli farà coppia con Rosucci, mentre Bonansea e Cernoia saranno sugli esterni. In attaco, ecco Girelli. Le uniche non juventine saranno Alia Guagni della Fiorentina e Daniela Sabatino, centravanti del Sassuolo.