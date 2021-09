I messaggi mandati in conferenza stampa sono solo una parte di quanto raccontano le mura della Continassa e gli spogliatoi dello Stadium, ma l'importante è che per i giocatori non siano novità: niente filtri, massima trasparenza, perché Allegri si rivolge a loro con la medesima durezza e a loro chiede maggiore attenzione e concentrazione, stabilità nei 90 minuti e maggiore cattiveria agonistica.E' quanto riporta Tuttosport, che spiega come le parole di Allegri abbiano toccato l’orgoglio dei singoli e il gruppo ha voglia di reagire. C’è grande consapevolezza della situazione e anche una certa autocritica all’interno della squadra. Nessuna crepa nel rapporto con lo spogliatoio e anche i diretti interessati delle critiche più acuminate (Chiesa, Kean e Kulusevski, subentrati contro il Milan) sono decisi a far cambiare idea all’allenatore.