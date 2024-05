Cosa si può organizzare all'Allianz Stadium?

Quante persone può ospitare l'Allianz Stadium?



Qual è la massima capacità per una cena?



E' possibile utilizzare il campo?



Posso avere la presenza di un rappresentante delle Juventus Legends?

è molto più di un semplice luogo dove assistere a una partita. Fin dal giorno della posa della prima pietra, la missione è stata quella di offrire un'esperienza completa e memorabile a tutti i nostri ospiti, e il club può affermare con orgoglio di aver rispettato questo impegno in pieno.Il soggiorno allo stadio rischia di essere indimenticabile: offre una serie di servizi e privilegi speciali che trasformeranno la vostra giornata in un ricordo da conservare:Di base, lo stadio può contenere fino a. Ogni evento sarà però calibrato sulle esigenze, a seconda delle disponibilità.Per una cena, la massima capacità è di. Gli ospiti saranno sistemati su tavoli rotondi da 10 persone ciascuno, garantendo un ambiente accogliente e conviviale.Juventus informa che no,. Tuttavia, esistono una vasta gamma di opzioni per team building e intrattenimento. Potrete godere di visite guidate allo stadio, esplorare il Juventus Museum e partecipare a prodotti e attività personalizzate, studiati appositamente per soddisfare le vostre esigenze e obiettivi.Certamente! C'è la possibilità di avere un rappresentante delle presente al vostro evento. Questo contribuirà a rendere l'esperienza ancora più speciale e memorabile per voi e i vostri ospiti.